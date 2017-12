Droga: tre arresti dei carabinieri nel Barese

PAOLO DEL COLLE (BA), 20 DICEMBRE - Tre persone, ritenute contigue al 'clan Strisciuglio', sono state arrestate dai carabinieri a Palo del Colle (Ba), perche' ritenute responsabili di tentato omicidio, estorsione, detenzione di armi da guerra ed altro.





I militari hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare (una in carcere, due ai domiciliari), emesse dal gip del Tribunale barese Marco Galesi, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito delle indagini svolte dalla Compagnia di Molfetta che hanno svelato l'esistenza, nel Comune di Palo del Colle, di un gruppo criminale armato - collegato al clan Striscuglio del capoluogo pugliese - dedito alla gestione dello spaccio di droga.Gli investigatori hanno accertato che gli indagati, allo scopo di esercitare il controllo malavitoso del territorio, si sono responsabili di numerose azioni violente, nei confronti degli spacciatori locali, per costringerli a rifornirsi da loro di cocaina e marijuana, stabilendo anche le varie modalita' di smercio della droga (prezzo, luogo e quantita' giornaliere). L'inchiesta ha inoltre documentato come la compagine abbia imposto il pagamento del pizzo ad un imprenditore edile, minacciandolo di morte con l'uso delle armi. Durante l'indagine sono stati sottoposti a fermo altri 3 soggetti, e sono stati sequestrati 1 kalashnikov, 1 fucile a canne mozze e cospicui quantitativi di droga.