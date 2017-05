Drogava e rapinava anziani, donna in manette a Pozzuoli

POZZUOLI, 17 MAGGIO 2017 - Una donna di 40 anni di Napoli, M.F, è stata arrestata dai Carabinieri poichè responsabile di aver drogato e rapinato due anziani. La donna è già conosciuta alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. La donna è attualmente in custodia cautelare in carcere con I'accusa di rapina aggravata.

Le indagini sono scattate a seguito del ricovero al Santa Maria delle Grazie di due ultrasettantenni, di Pozzuoli, per "iperdosaggio di benzodiazepine".

Nel primo caso, la donna era riuscita a farsi accettare in casa di un un 72enne, spacciandosi per badante. All'uomo ha preparato una trippa al sugo che ai primi bocconi era apparsa troppo dolce. L'uomo è stato trovato esanime, in cucina, dal nipote che lo ha portato immediatamente in ospedale. Dopo 4 giorni di osservazione, l'anziano ha notato l'assenza di 100 euro in contati e del postamat, dal quale erano stati prelevati altri 1200 euro.

Nel secondo caso, invece, la vittima è un 76enne a cui la donna aveva fatto intendere di essere disponibile ad avere rapporti sessuali. Il vecchietto l'aveva inviata a casa per bere qualcosa, un analcolico che anche stavolta era dolciastro. L'anziano si è risvegliato in ospedale, dove ha scoperto che erano spariti 80 euro dal portafoglio.

Daniele Basili

immagine da videocitta.it