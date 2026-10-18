Drone in Lituania, due Eurofighter italiani decollano per l’allerta NATO
I caccia sono intervenuti nella mattinata del 18 ottobre sotto comando dell’Alleanza. Le autorità lituane stanno indagando sulla provenienza del velivolo e sui possibili detriti.
L’allarme nello spazio aereo lituano
Due Eurofighter italiani sono decollati d’urgenza dopo la segnalazione di un drone nello spazio aereo della Lituania. A confermare l’intervento è stato un ufficiale della NATO, precisando che i velivoli operavano sotto il comando dell’Alleanza.
L’allarme ha coinvolto anche la popolazione: nella mattinata le autorità hanno invitato per circa un’ora i residenti di alcune zone del centro e del nord del Paese a cercare riparo. L’esercito sta verificando la presenza di possibili resti del velivolo nei pressi del villaggio di Juodžionys.
Origine del drone ancora da accertare
La provenienza del drone non è stata confermata. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità lituane, l’oggetto potrebbe essere entrato nello spazio aereo nazionale dalla Polonia; è stata quindi avviata un’indagine per chiarire la traiettoria e le circostanze dell’episodio.
Al momento, la conferma NATO riguarda il decollo d’urgenza dei caccia. Non sono stati comunicati dettagli che attestino un’intercettazione o l’abbattimento del drone.
La risposta della NATO
L’Alleanza ha dichiarato di essere in stretto contatto con le autorità lituane e di mantenere alta la capacità di risposta a eventuali minacce. Il decollo rapido dei caccia italiani rientra nelle misure di sorveglianza e difesa dello spazio aereo alleato, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.
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