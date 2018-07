Due arresti dei carabinieri ad Oria

BRINDISI, 16 LUGLIO - Due giovani di Oria (BR) già noti alle forze dell’ordine – il 21enne M.S e il 19enne V.T., all’alba di questa mattina 16 luglio, sono stati tratti in arresto dai carabinieri a seguito di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Brindisi Giuseppe Biondi, su richiesta del PM Francesco Carluccio.

La misura restrittiva é a conseguenza delle indagini condotte dai carabinieri della stazione di Oria comandata dal maresciallo Roberto Borrello.

A V.T., la disposizione gli è stata notificata in carcere dove si trova recluso dal 24 maggio ultimo scorso, da quando insieme al 36 enne P.T. di Francavilla Fontana venne fermato per un’altra serie di rapine compiute nelle province di Brindisi e Taranto.

M.S. invece, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di domiciliari.

Le contingenze per le quali si procede con l'ordinanza, riguardano una tabaccheria (agosto 2016), un negozio di articoli per l'igiene (agosto 2017), un’altra tabaccheria (novembre 2017) e un'edicola (novembre 2017). In alcuni casi i responsabili hanno utilizzato coltelli a serramanico, in altri pistole per minacciare i dipendenti dei negozi.

Ad incasrtrarli sono stati gli esiti degli accertamenti tecnico scientifici di tipo genetico effettuati sugli indumenti utilizzati in occasione delle rapine ed indossati dai due correi.

In un caso sono state trovate maniche di una felpa tagliate e usate come passamontagna, in un altro scarpe, del tutto simili a quelle che i rapinatori utilizzavano durante i colpi, ripresi parzialmente da telecamere di videosorveglianza. La prova del dna è stata quella che ha sciolto ogni dubbio sulla loro colpevolezza.

Luigi Palumbo