Due arresti per detenzione e spaccio di stupefacenti dal Commissariato di P. S. di Catanzaro quartiere Lido

CATANZARO, 13 GIUGNO - In questo ultimo periodo, su disposizioni del Questore Amalia Di Ruocco, è stata intensificata l’attività della Questura di Catanzaro e delle sue articolazioni, in termini di prevenzione e repressione finalizzata al contrasto dei reati in materia di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, specie nelle zone a maggiore impatto criminale come Catanzaro Sud, con le aree Magna Grecia, le stazioni ferroviarie e di linee extraurbane, nonché del quartiere Lido anche per la stagione estiva appena iniziata.

Ieri, nell'ambito di tali specifici servizi, personale del Commissariato Sezionale di Pubblica Sicurezza di Catanzaro Lido unitamente a personale dell'U.P.G.S.P, del reparto Prevenzione Crimine Calabria e di una Unità Cinofila di Vibo Valentia, hanno tratto in arresto e deferito alla Autorità Giudiziaria competente per il reato di detenzione, ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due cittadini stranieri.



J. I. , nato in Gambia del 1990, residente a Crotone , presso la Casa Comunale, di fatto senza fissa dimora, con precedenti specifici ed in atto sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, e D. C., nato in Senegal del 1995, senza fissa dimora, con precedenti segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti, nonché destinatario di Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro.



I due giovani erano stati notati, durante mirato servizio di osservazione, dalla pattuglia della Polizia di Stato, avvicinarsi ad alcuni giovani nei pressi del Lungomare, uno dei quali noto alle forze dell’ordine in qualità di assuntore.



Dopo la cessione della dose, i due, fugacemente, si sono allontanati verso la Stazione F.F.S.S. a bordo di due biciclette.



Intercettati all’interno del sottopassaggio ferroviario e sottoposti a perquisizione personale gli stessi sono stati ritrovati in possesso di 11 dosi di marijuana per complessivi 11,1 grammi e della somma di 180 euro, il tutto sottoposto a sequestro.