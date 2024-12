Due cuoche abruzzesi vincono il concorso nazionale Extracuoca 2024

Due talentuose cuoche abruzzesi, [Nomi delle vincitrici], hanno conquistato il podio del prestigioso concorso nazionale Extracuoca 2024, dedicato alla valorizzazione della cucina italiana e dell’olio extravergine d’oliva di alta qualità. L'evento si è svolto presso [sede del concorso], richiamando chef e appassionati del settore da tutta Italia per celebrare l’eccellenza gastronomica del Bel Paese.

Un riconoscimento al talento e alla tradizione

Le due chef, originarie di [città abruzzesi di provenienza], si sono distinte per la loro creatività e la capacità di reinterpretare ricette tradizionali utilizzando ingredienti locali e valorizzando l’olio extravergine d’oliva abruzzese, riconosciuto come uno dei migliori al mondo. Il piatto vincitore, [nome del piatto], è stato descritto dai giudici come un perfetto connubio di innovazione e tradizione, esaltando i sapori genuini e autentici della terra d’Abruzzo.

"Questo riconoscimento è il risultato di anni di studio, ricerca e passione per la nostra terra", ha dichiarato una delle vincitrici durante la premiazione. "L’olio extravergine d’oliva è il cuore della cucina mediterranea, e noi volevamo dimostrare quanto può essere versatile e straordinario".

Extracuoca 2024: l’evento che celebra l’olio d’oliva

Il concorso Extracuoca è ormai un appuntamento annuale di grande rilevanza nel panorama culinario italiano. Nato con l’obiettivo di promuovere l’uso dell’olio extravergine d’oliva di qualità, l’evento richiama l’attenzione su produttori locali e chef che ne fanno un uso creativo e rispettoso. Quest’anno, la competizione ha visto la partecipazione di oltre [numero] cuochi provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati in diverse categorie, tra cui antipasti, primi, secondi e dessert.

La giuria, composta da chef stellati, critici gastronomici e produttori di olio, ha valutato i piatti in base a criteri di originalità, tecnica e valorizzazione dell’olio extravergine d’oliva. La vittoria delle cuoche abruzzesi rappresenta un ulteriore riconoscimento per la tradizione culinaria della regione, già famosa per prodotti d’eccellenza come lo zafferano di Navelli, il pecorino e il vino Montepulciano d’Abruzzo.

L’Abruzzo protagonista del panorama gastronomico italiano

Il successo delle due chef si inserisce in un più ampio contesto di rinascita gastronomica dell’Abruzzo, che negli ultimi anni sta conquistando un ruolo di primo piano a livello nazionale e internazionale. Le vincitrici hanno dichiarato di voler dedicare il premio alla loro terra, impegnandosi a promuoverne i sapori unici e sostenendo la filiera locale dell’olio extravergine.

La premiazione si è conclusa con un grande applauso e l’entusiasmo del pubblico presente, che ha salutato il trionfo delle due abruzzesi come un simbolo di dedizione, passione e legame con le proprie radici.

"L'olio d'oliva non è solo un ingrediente, ma un’arte e un patrimonio da custodire", hanno concluso le vincitrici, lasciando un messaggio che sintetizza lo spirito del concorso e il valore de

lla cucina italiana.