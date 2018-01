Due giovani aggrediti e accoltellati da gruppo ragazzini. A Napoli in zona movida dopo diverbio con polacco

NAPOLI, 7 GENNAIO - Due giovani di 19 e 18 anni sono stati aggrediti e accoltellati da una gang di una decina di ragazzini in piena notte a Chiaia, zona di movida a Napoli.

I due hanno riferito alla Polizia che si trovavano in via Carducci quando un immigrato, forse un polacco, di circa 40 anni, probabilmente ubriaco li avrebbe avvicinato e tentato di importunare la ragazza del 18enne. I due hanno reagito e l'uomo si è allontanato dopo il diverbio.Pochi minuti dopo è comparso un gruppo di una decina di ragazzini armati di coltello che hanno aggredito i due. Per loro ferite multiple al torace, alle mani, alle braccia e al dorso. Sono stati curati dai medici dell'ospedale Loreto Mare dove sono stati trasportati.