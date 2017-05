CARAMANICO TERME (PE), 1 MAGGIO. - Due persone sono scivolate nel fiume Orta, a Caramanico Terme (Pescara), in localita' San Tommaso. Si teme per la loro vita.



L'incidente e' avvenuto intorno alle 17. Sono in corso le operazioni di recupero, anche con l'ausilio di un elicottero. Sul posto i Vigili del fuoco di Pescara, i sanitari del 118 e i carabinieri.