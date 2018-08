Due ragazze ed un uomo pugliesi tra le vittime nel Pollino

BARI, 21 AGOSTO – Anche tre pugliesi tra le vittime nelle gole di Raganelli, nel Parco Nazionale del Pollino, in provincia di Cosenza.

Si tratterebbe di Miriam Mezzolla, di 27 anni di Torricella (TA), Claudia Giampietro, di 31 anni, di Conversano (BA) e Gianfranco Fumarola, di 44 anni di Cisternino (BR), che è deceduto in ospedale dove era stato trasportato per un trauma toracico.

Sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, altri tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello. I tre si erano accampati in località Valle d'Impisa,

Ore 13:30, rintracciate in altra zona le persone date per disperse sul Raganello. In assenza di altre segnalazioni, proseguono a scopo cautelativo le perlustrazioni da parte dei vigilidelfuoco

Luigi Palumbo