"Dune" di Giovino - Abramo e i consiglieri Filippo Mancuso e Levato hanno incontrato i promotori

Progetto sperimentale per proteggere le “dune” di giovino - il sindaco Abramo e i consiglieri Filippo Mancuso e Levato hanno incontrato i promotori

CATANZARO, 13 DICEMBRE - Un progetto sperimentale per l’istituzione di un parco costiero delle “dune” di Giovino. Un’idea da sviluppare per tutelare le specie vegetali, protette da una legge regionale e da una direttiva comunitaria, che vivono in quell’area del litorale e per promuovere un tipo di turismo naturalistico.

È ciò che è alla base del progetto redatto da dieci associazioni ambientalistiche e dall’Istituto tecnico agrario “Vittorio Emanuele II”. L’iniziativa è stata presentata al sindaco Sergio Abramo, ai consiglieri comunali Filippo Mancuso e Luigi Levato, al dirigente del settore patrimonio Andrea Adelchi Ottaviano.



“Minami”, “Le vie”, “Aps facit”, “Guardie ambientali d’Italia”, “Garden”, “Legambiente”, “Calabriando”, “Cai”, “Terra di mezzo” e “Caretta Calabria conservation” le associazioni promotrici che hanno partecipato, con i loro responsabili, alla riunione di oggi pomeriggio a Palazzo De Nobili.



“S.O.S. dune di Giovino” è il titolo dell’elaborazione progettuale sperimentale di “conservazione ambientale e fruizione sostenibile” che ha ricevuto l’attenzione da parte del primo cittadino, dei consiglieri e del dirigente del settore.



In particolare, Abramo, Mancuso e Levato hanno sottolineato l’importanza duplice dell’iniziativa, dal punto di vista ambientale e turistico, e hanno ringraziato le associazioni per la volontà di mandare avanti, col supporto burocratico dell’amministrazione, l’iter realizzativo del progetto, che a breve sarà oggetto di una conferenza dei servizi.