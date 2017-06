Duplice omicidio a Mestre. Forse motivi passionali, l\'autore si è costituito

MESTRE, 18 GIUGNO 2017 - Un uomo italiano e una donna russa sono stati uccisi, nella notte a Chirignago, alla periferia di Mestre, in un appartamento al primo piano di una palazzina in via Abruzzo. Sul posto sono intervenute le volanti, la squadra mobile e la scientifica della Polizia di Stato.

L'autore del duplice delitto, un italiano, si è consegnato agli agenti senza opporre resistenza e sarebbe in stato confusionale. Secondo una prima ipotesi degli inquirenti, l'uomo prima avrebbe cercato di drogare i due, poi li avrebbe colpiti con violenza, accanendosi in particolare sull'uomo.

Gli investigatori sono ancora a lavoro per cercare di capire la causa scatenante della violenza. Le ipotesi sono attualmente concentrate sulla pista passionale. L'uomo potrebbe essersi invaghito della donna e la gelosia lo avrebbe portato alla furia omicida.

Nessuno nel condominio si sarebbe accorto di quanto accaduto. Un residente ha descritto il presunto omicida come una persona tranquilla.

