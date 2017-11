Duplice omicidio nell\'Oristanese, le vittime sono due fratelli

ORISTANO, 9 NOVEMBRE - Duplice omicidio nelle campagne di Fordongianus, in provincia di Oristano. Le vittime sono due fratelli, entrambi allevatori del paese: il sessantenne Pier Paolo Piras e il cinquantenne Michelino Piras. I loro corpi sono stati ritrovati lungo la strada per Allai, comune nei pressi di Fordongianus, e sul posto sono intervenute le forze dell’ordine.

Pierpaolo e Michelino Piras sono stati uccisi a fucilate poco dopo il loro arrivo, nei loro terreni, nelle campagne di Allai. Si è trattato - in base ai primi rilievi dei carabinieri - di un classico agguato all’alba, compiuto da killer che hanno atteso le vittime predestinate e hanno aperto il fuoco appena queste sono scese dalla loro auto. I fratelli Piras non hanno precedenti penali, sebbene tempo fa fossero rimasti coinvolti in un’inchiesta per traffico di medicinali scaduti, terminata poi con la loro assoluzione.

I corpi senza vita sul bordo della strada sono stati notati da una persona che passava nelle vicinanze e che, attorno alle 7:30, ha dato l’allarme chiamando i carabinieri. I primi a intervenire sono stati i militari della compagnia di Ghilarza. Sul posto anche il comandante del reparto operativo del comando provinciale di Oristano, il colonnello David Egidi, e il procuratore di Oristano Ezio Domenico Basso.

Claudio Canzone

Fonte foto: cagliari.cq24.it