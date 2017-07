Dopo 007 e Simon Templar arriva Doubleduck

ROMA, 26 LUGLIO - Continua a stupire i fans disneyani la collana Panini “Definitive Collection” che sforna ora il primo numero dell’operazione restyling dedicata all’agente segreto Doubleduck.

Un’altra identità di cui si veste, grazie alla fantasia di Fausto Vitaliano, Marco Bosco, Andrea Freccero, Francesco D'Ippolito, Marco Mazzarello e Vital Mangiatordi, l’immortale Paperino che dopo tre giorni, di cui non ricorda nulla, viene redarguito dalla misteriosa Kay K con un video in cui appare in versione agente segreto. E da qui tutte le prime storie della superspia piumata che, al servizio di un misteriosissimo Grande Capo, entra in una segretissima Agenzia dando vita ad avventure memorabili e decisamente mozzafiato che, possiamo certamente dirlo, l’Accademia Disney ha mutuato dalla grande tradizione di Sean Connery, volto noto dell’agente segreto 007, ed anche dalle avventure televisive,di Simon Templar, noto agente segreto interpretato dallo scomparso Roger Moore.

Maurizio LOZZI