Morta a 60 anni la cantante Joni Sledge

PHOENIX, 12 MARZO – Morta all'età di sessant’anni Joni Sledge, una delle componenti nonché una delle quattro sorelle del gruppo ‘Sister Sledge’, autrici della famosissima ‘We are family’, hit della disco che le ha rese famose in tutto il mondo, scritta da Nile Rodgers e Bernard Edwards.

L’artista è deceduta venerdì nella sua casa di Phoenix, Arizona. Come spiega l'addetto stampa Biff Warren, le cause della morte non sarebbero state ancora precisate. In effetti, pare che Sledge non fosse malata e aveva in programma un concerto a Los Angeles sabato prossimo. Il corpo senza vita della cantante è stato ritrovato da un amico.

Così i familiari: "Ci mancano lei e la presenza, la sincerità, la luminosità con cui amava e affrontava la vita". Joni e le sue tre sorelle Debbie, Kathy e Kim, figlie d’arte, sono cresciute a Philadelphia e il loro debutto risale agli anni Settanta, ma il vero successo è arrivato nel 1979 con ‘We are family’.

Luna Isabella

(foto da miglioretop.it)