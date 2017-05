E' morta la stilista Laura Biagiotti, La figlia "Non sia turbato il vostro cuore"

ROMA, 26 MAGGIO - Laura Biagiotti e' morta questa notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma dove era stata ricoverata in seguito a un arresto cardiaco. Le condizioni della stilista 73enne erano apparse subito gravi, tanto che i medici avevano gia' avviato le procedure per l'accertamento della morte cerebrale.

Nel bollettino medico diffuso ieri dal Sant'Andrea si spiegava che le manovre rianimatorie avviate gia' prima che la paziente giungesse in ospedale e poi ripetutamente effettuate al Pronto Soccorso, avevano consentito la ripresa dell'attivita' cardiaca, ma il quadro clinico e gli accertamenti effettuati attestavano un grave danno cerebrale di tipo anossico. Biagiotti era stata quindi ricoverata in Terapia Intensiva in condizioni definite "gravissime" dai sanitari.

La figlia "Non sia turbato il vostro cuore"

"Non sia turbato il vostro cuore", queste le parole postate da Lavinia Biagiotti, figlia della stilista Laura, nella pagina Facebook ufficiale della maison. Si tratta della citazione di un passo del Vangelo secondo Giovanni: "Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Se no, ve l'avrei detto. Io vado a prepararvi un posto; quando saro' andato e vi avro' preparato un posto, ritornero' e vi prendero' con me, perche' siate anche voi dove sono io". Piu' tardi la stessa Lavinia ha twittato: "Grazie di tutto! Per sempre noi".



Laura Biagiotti si e' spenta alle 2.47 di questa notte. La stilista era stata colpita mercoledi' sera da un grave malore con conseguente arresto cardiaco. L'anossia che ne era seguita, spiegano i sanitari del Sant'Andrea dove era ricoverata in rianimazione, aveva reso le sue condizioni subito gravissime, con danni irreversibili al cervello. Ieri era stata compiuta la procedura di accertamento di morte cerebrale e questa notte c'e' stata l'ufficialita' del decesso. La stilista non ha mai ripreso conoscenza.