E\' morto Alberto Zedda, musicista e direttore d\'orchestra

PESARO, 7 MARZO - Lutto nel mondo della musica, si è spento all'età di 89 anni il maestro Alberto Zedda, musicista e direttore d'orchestra. Nato a Milano il 2 gennaio del 1928, la sua carriera e ascesa inizia nel 1957 quando viene decretato come vincitore del Concorso internazionale della Rai per direttori d'orchestra. A partire da quel momento, Zedda lavora per molte istituzioni musicali e nei teatri italiani ed internazionali più prestigiosi.

Il compianto maestro è stato direttore artistico del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro Carlo Felice di Genova e del Rossini Opera Festival di Pesaro, ma anche autore e ha inciso dischi di musica sinfonica e da camera. Non solo una carriera sul podio di molti teatri italiani, è stato anche docente di Storia della musica presso l'Università degli studi di Urbino.

La sua ultima uscita ufficiale risale alla scorsa settimana, Zedda ha assistito all'esecuzione della Cenerentola al Teatro Rossini. Secondo quanto si apprende da fonti vicine al maestro, egli avrebbe dovuto dirigerla ma ne è stato impossibilitato a causa della criticità delle sue condizioni di salute.

Luigi Cacciatori

Immagine da gbopera.it