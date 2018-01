Ãˆ morto Azeglio Vicini, ex ct della Nazionale a Italia \'90

BRESCIA, 31 GENNAIO - È morto a Brescia l’ex commissario tecnico della Nazionale Azeglio Vicini, che a marzo avrebbe compiuto 85 anni. È stato il tecnico degli azzurri ai Mondiali di Italia 90. Aveva tre figli: Ofelia, Manlio e Gianluca.

Nella sua carriera da calciatore Azeglio Vicini vestì tre maglie: Vicenza, Sampdoria (con cui disputa 7 campionati) e Brescia, dove nel 1966 chiuse la carriera a 33 anni. Appena un anno dopo iniziò la sua carriera da allenatore proprio sulla panchina delle Rondinelle, esperienza conclusa con la retrocessione in serie B. Entrò nel settore tecnico della Nazionale fino ad arrivare, dopo dieci anni tra Under 23 e Under 21, sulla panchina della Nazionale maggiore nel 1986, prendendo il posto di Enzo Bearzot.

Le notti magiche di Italia '90 furono interrotte nella semifinale di Napoli contro l’Argentina di Diego Armando Maradona. Rimase sulla panchina degli azzurri fino al 1991 prima di lasciare la Nazionale ad un altro romagnolo, Arrigo Sacchi.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine wikimedia.org)