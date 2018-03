E' morto Fabrizio Frizzi, aveva 60 anni "emorragia cerebrale"

ROMA 26 MARZO - Il conduttore televisivo Fabrizio Frizzi e' morto "in seguito ad una emorragia cerebrale". A dare l'annuncio e' la famiglia del conduttore in una nota pubblicata dal sito della Rai. "Grazie Fabrizio per tutto l'amore che ci hai donato".

Cosi' la moglie Carlotta, il fratello Fabio ed i familiari. Frizzi, 60 anni, si e' spento nella notte all'ospedale sant'Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. Il 23 ottobre scorso Frizzi venne colto da un malore, una ischemia, durante la registrazione di una puntata del programma "L'Eredita'". Venne ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma dove fu dimesso alcuni giorni dopo. Il conduttore torno' in tv a dicembre, sempre alla guida del programma di RaiUno.

"L'Eredita' e' una gioia, fa bene anche al fisico. L'adrenalina sento che mi aiuta a stare meglio": aveva scherzato Frizzi con Vincenzo Mollica a 'La Vita in Diretta', poco prima di tornare in tv nel programma di Rai1 in tandem con Carlo Conti. Il 10 novembre Frizzi aveva posta un tweet in cui scriveva.



"Combatto per riprendermi" e ringraziava i medici dell'Umberto I "che mi hanno ripreso per i capelli" e i medici del Sant'Andrea "che mi hanno rimesso in piedi e rapidamente sono stati capaci di capire da cosa il guaio era stato generato". Poi il ringraziamento a Carlo Conte, ai familiari e agli amici: "che mi hanno supportato in maniera incredibile".