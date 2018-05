Ãˆ morto il regista Ermanno Olmi

VICENZA, 07 MAGGIO – Dopo una lunga malattia e un ricovero all’ospedale di Asiago, quando tre giorni fa le sue condizioni si sono aggravate, è morto a 86 anni il regista Ermanno Olmi.



Nato a Bergamo il 24 luglio 1931, ha passato gli ultimi momenti della sua vita insieme ai figli Andrea e Fabio e alla moglie Loredana. I funerali si svolgeranno in forma strettamente privata, così come desiderato dal regista.



Olmi si è distinto per i suoi meriti come regista e pioniere del documentario: nel 1978 vinse la Palma d’Oro con “L’albero degli zoccoli” al Festival di Cannes, mentre undici anni più tardi si aggiudicò il Leone d’Oro con “La leggenda del santo bevitore” al Festival del Cinema di Venezia.



Diverse autorità hanno espresso il proprio cordoglio. Il sindaco di Bergamo ha salutato così il regista: “Un ultimo affettuoso saluto a Ermanno Olmi, figlio illustre di Bergamo, che di questa terra ha splendidamente raccontato le radici contadine, i valori, la fatica e la dignità”. Si unisce al ricordo anche il neo-eletto governatore della Lombardia, Attilio Fontana: “Ci ha lasciati un grande lombardo, un regista che ha saputo raccontare con inarrivabile cifra stilistica i territori della nostra regione, le comunità che l’hanno resa unica in Italia e nel mondo per la devozione al lavoro”. Anche il Presidente Gentiloni, il ministro Francescini e il bergamasco reggente del Pd Martina si uniscono al cordoglio.

[Foto: La Stampa]

Velia Alvich