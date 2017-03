Ãˆ morto Tomas Milian, storico interprete de "Er Monnezza"

ROMA, 23 MARZO - È morto ieri a Miami Tomas Milian, nome d'arte di Tomas Quintin Rodriguez Milian. L'attore era nato a Cuba il 3 marzo 1933 e ormai da molti anni viveva negli Usa. In carriera aveva con autori come Lattuada, Visconti o Maselli, ma in Italia era famoso per la sua partecipazione in western e soprattutto nei film polizieschi dove impersonava l'ispettore Nico Giraldi e il romanissimo Sergio Marazzi, detto Er Monnezza.

Tra le pellicole più noti si ricordano senz’altro il film del 1976, Il trucido e lo sbirro di Umberto Lenzi, dove apparve per la prima volta nel personaggio 'Er Monnezza', un ladro nemico della violenza. Nel 2014 a Roma aveva ricevuto il Marc'Aurelio d'oro durante il festival di Roma.

L’attore è stato trovato privo di vita, ieri, nella sua abitazione di Miami. La morte sarebbe dovuta a un ictus. Lo ha affermato all'Ansa la sua amica Monica Cattaneo. "La settimana scorsa – ha dichiarato la donna –, l’ultima volta che ci siamo sentiti, mi chiedeva di riportarlo a Roma perché aveva deciso che voleva vivere a Roma gli ultimi anni della sua vita e morire nella città che aveva visitato l'ultima volta quando era stato premiato alla Festa del cinema di Roma". Lascia il figlio Tommaso che vive a New York mentre la moglie era morta nel 2012.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine movieplayer.it)