E se un farmaco contro il diabete vi facesse smettere di fumare? Lo rivela uno studio

WASHINGTON, 6 APRILE – Vi sembra impossibile smettere di fumare? Continuate a rigirarvi tra le dita l’ultima sigaretta, consapevoli che non riuscirete mai a resistere dal prenderne un’altra? Avete ormai rinunciato, e credete di non potervi più liberare di questo vizio? Bene: sappiate che c’è un farmaco poco costoso, che forse potrebbe cambiarvi la vita.

Uno studio condotto dalla Johns Hopkins University, infatti, rivela che la metformina – farmaco abitualmente utilizzato per la cura del diabete – potrebbe realmente bloccare i sintomi di astinenza da nicotina, e in particolare, incidere sulla voglia stessa di fumare.

Tenendo conto che il problema maggiore di chi prova a liberarsi definitivamente delle sigarette è soprattutto lo stato di ansia, che scatta sin dai primi giorni di astinenza, e può perdurare per quasi 12 mesi, gli scienziati si sono concentrati su un enzima, noto come AMPK (“Activate Protein Kinase”). Tale enzima, attivato in seguito all’uso cronico di nicotina, viene represso nel momento in cui si smette di fumare, e questo contribuisce a provocare nell’ex fumatore il tipico stato di nervosismo. Al contrario, come è stato dimostrato da precedenti ricerche, la metformina ha proprio la capacità di riattivare l’AMPK. Di conseguenza, ci si è chiesti se, somministrandola ad una persona in astinenza dal fumo, essa potesse alleviare i sintomi di ansia e impedire ricadute nel vizio.

L’esperimento si è svolto su dei topi, ai quali sono state somministrate sia della metformina, sia, successivamente, della nicotina. Quando la somministrazione della nicotina è stata sospesa, gli animali sono stati posti sotto attenta osservazione per 48 ore: i primi due giorni di astinenza, per l’uomo, sono infatti associati al più alto tasso di recidiva. Ebbene: questi topi, essendo stati trattati con la metformina, non hanno mostrato alcuno stato di nervosismo, né hanno manifestato nessuno dei tipici effetti negativi, che subentrano dopo una repentina astinenza da nicotina, e che in genere incidono sul peso corporeo, sul consumo di cibo, o sui livelli di glucosio.

Sembra proprio, insomma, che la metformina possa rappresentare una soluzione reale per smettere di fumare.

fonte immagine: blastingnews.it

Flaminia Costanzi