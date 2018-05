"Per noi non è lo zar": arrestato l'oppositore russo Navalni

MOSCA, 5 MAGGIO - L’attivista, blogger e politico russo Alexiei Navalni è stato fermato dalla polizia russa, in viale Tverskaia, a Mosca, durante la manifestazione contro il Presidente Putin, “Per noi non è lo zar”. Quest'ultima è stata organizzata dallo stesso Navalni in vista dell'insediamento al Cremlino di Vladimir Putin per il suo quarto mandato presidenziale, ufficialmente previsto lunedì, dopo quasi due mesi dal trionfo elettorale del leader alle presidenziali.

Le manifestazioni contro il governo si sono diffuse in diverse città, nonostante la mancanza di autorizzazione, e numero arresti sarebbero in corso da parte delle autorità.

Nel frattempo nella capitale, un gruppo di Nazionalisti pro-Cremlino del Movimento di Liberazione popolare, Nod, si sarebbe schierato in mezzo ai manifestanti della protesta anti-zar. I due schieramenti si starebbero sfidando a colpi di slogan, “Putin. Patria. Libertà” contro "Russia senza Putin", senza però essere arrivati, almeno per il momento, a un vero scontro diretto. La polizia russa ha però iniziato a fermare i partecipanti alla manifestazione anti-Putin allontanando così i dimostranti.

Ilaria Bertocchini



Fonte immagine: www.russia.evolutiontravel.it