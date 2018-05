East Market a tutto gas, al via la terza edizione di East Market Garage

MILANO, 4 MAGGIO - Torna East Market Garage, il primo market vintage per auto e moto dedicato ai privati, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Dopo le fortunate prime due edizioni, arriva ora il terzo capitolo della kermesse questa volta in edizione british. Saranno presenti espositori con auto, moto e accessori che presenteranno centinaia di pezzi unici per appassionati, curiosi e per chi mette i motori davanti a tutto.

Grazie alla Scuderia Britannia saranno presenti oltre trenta modelli di auto inglesi da tutta Europa tra cui Lotus, Mini, Land Rover, Jaguar e Rolls-Royce. Sarà presente il Registro Storico Triumph, che si pone come primo obiettivo quello di censire e catalogare le motociclette prodotte dalla popolare casa inglese circolanti in Italia. Presso East Market Garage sarà possibile quindi iscrivere il proprio veicolo presentandosi con la propria moto. Presente anche il Triumph Club Milano, che assieme al Registro Storico esporrà quindici modelli dagli Anni '30 ai '90, comprendendo quindi tutto il cinquantennio di produzione.Non solo. Ad accompagnare la speciale manifestazione ci sarà una sezione dedicata ai dischi in vinile con le colonne sonore di film che hanno reso celebri auto e moto, come per esempio Giorni di Tuono oppure Easy Rider. Non mancheranno anche gli stand con i migliori espositori di abiti e accessori, dove trovare giacche e guanti di pelle, caschi, occhiali da sole e tutti i capi per guidare nel modo più cool. Tra i presenti anche Dannyru Vintage e Level XXX Clothing, celebre per gli articoli in denim.Sempre aperto anche l'East Market Diner: lo spazio food e beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market. Il Diner propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'East Burger, l'Avocado Burger e il tipico "jerk chicken" jamaicano. Dal pomeriggio anche DJ set a cura di DJ Henry e DJ Lewis Tollani con le migliori selezioni brit. E ancora Bullfrog Modern Electric Barber metterà a disposizione un corner barber shop, dove potersi tagliare i capelli o sistemare barba e baffi direttamente dentro East Market, ma anche il servizio shoe shine ovvero pulitura e lucidatura scarpe nel più classico stile vintage.Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.Domenica 6 maggiodalle 10 alle 21Via Privata Giovanni Ventura, 14 – MilanoIngresso Libero(notizia segnalata da