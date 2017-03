East Market, anche a marzo torna l\'appuntamento col mercatino più amato dai milanesi

Torna East Market, il mercatino milanese dedicato ai privati dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. Anche a marzo 270 espositori con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci negli oltre 6000 mq espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate. Espositori e collezioni provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, sono il vero motore del mercatino. Le loro idee, i loro prodotti e la loro passione arricchiscono ogni edizione sempre con nuove sorprese.

Tra le presenze di questo mese segnaliamo Matteo Baldini, collezionista eccentrico, che il suo V94 raccoglie centinaia di articoli vintage, modernariato e curiosità, ma, soprattutto tantissimi giocattoli. Rosanna Ravazzini è specializzata in raffinatissime porcellane inglesi d'altri tempi, nel suo stand ci saranno centinaia tra teiere, tazze, tazzine, piatti, bicchieri e quant'altro. Giocano in casa Nicolò e Erika, marito e moglie lambratesi, che con il loro marchio Al Bagatto scovano e vendono gli oggetti più strani, dalle immagini sacre ai tarocchi, dalle bambole vintage alle tavole per sedute spiritiche.



Torna la speciale Game Zone dedicata ai giochi culto degli Anni '80 e '90: Mario Festa allestirà un corner dedicato ai videogiochi arcade, ovvero, i mitici cabinati a gettoni, mentre Liza Sartorello decine di console e cartucce di giochi storici come Street Fighter, Donkey Kong passando per Mario Bros e molti altri.



East Market può vantare un fedele seguito di pubblico e di espositori, ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica. Migliaia di persone si danno appuntamento a Lambrate, animando il quartiere e rivitalizzando anche gli esercizi commerciali, che posso beneficiare di un così vasto raggruppamento di ragazzi, famiglie e di venditori. East Market è sempre a ingresso è libero e nel pomeriggio è previsto anche un dj set a cura di cura di Dj Henry. che propone un set solo con vinili originali con le migliori selezioni del momento. Sempre a disposizione del pubblico anche il Braid Bar, uno speciale corner dedicato al look, dove sarà possibile farsi acconciare con le mitiche treccine hip hop, cult assoluto degli Anni '90. Sempre aperto anche l'East Market Diner: il nuovo spazio food e beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market. Il Diner propone un'offerta culinaria internazionale: dai ravioli cinesi e giapponesi al vapore ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi ai burger e hot dog più gustosi e il tipico "jerk chicken" jamaicano.



Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.



domenica 19 marzo

dalle 10 alle 21

Via Privata Giovanni Ventura, 14 – Milano

Ingresso Libero

Infoline 3920430853





(notizia segnalata da Luca Bramanti)