East Market, anche a Natale il vintage è protagonista

MIANO 28 NOVEMBRE - Torna East Market, che per il periodo delle festività raddoppia con due appuntamenti domenica 3 e domenica 17 dicembre. East Market è il mercatino vintage di Lambrate gratuito, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare.

La prossima edizione vede tra i consueti 250 espositori attentamente selezionati da tutta Italia Francesca Suardi, che propone gioielli e accessori in tema natalizio. In particolare la bigiotteria americana dagli Anni '50 in poi con decine di spille con i simboli della festa, da Babbo Natale agli alberelli, dal pupazzo di neve alla stella cometa. La tradizione vuole che questi oggetti fossero regalati alle mamme, dai figli che partivano per la Seconda Guerra Mondiale. Nel suo stand anche orecchini, braccialetti e molto altro. Antik Vintage Hunter specializzati in Barbour e Belstaff vintage dagli Anni '50 agli Anni '80. oltre ad occhiali da sole e tute da moto originali. Nicola Galise anche noto come "il cravattaio stravagante", un collezionista di cravatte che vanta migliaia di pezzi di ogni genere da Versace Anni '80 a Christian Dior Anni '60, passando per Topolino e Braccio di Ferro.Nelle due aree di via Ventura e via Massimiano le proposte sono sempre variegate: collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici, collezionisti di sneakers. Tutti con un comune denominatore: sono rigorosamente selezionati dallo staff di East Market, elemento che fin dall’inizio ha caratterizzato il mercatino e ne è diventato un punto di forza. Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente vintage, collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.Per l'edizione di domenica 3 dicembre sarà presente anche speciale area dedicata agli amici a quattro zampe, con lo scopo di raccogliere fondi da devolvere in beneficenza grazie all'organizzazione di Charity Event Dogs Love Me. Nello spazio appositamente allestito si potranno realizzare ritratti con il proprio cane grazie a un set fotografico professionale oppure stravaganti ritratti vittoriani agli animali.Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee mai viste prima.Sempre presente la vinyl area con la migliore selezione di dischi per ogni genere musicale direttamente dagli archivi dei nostri collezionisti più attenti, originali LP 33, 45 e 78 giri, picture disc, flexi, 380 gr e rarità dal rock al rap, dal jazz al pop. Videogame area con cabinati e console vintage, dove giocare tutto il giorno come in una vera sala giochi del passato.Sempre aperto anche East Market Diner, lo spazio food & beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market che propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'East Burger, l'Avocado Burger e il tipico jerk chicken jamaicano. Birra, bibite e dolci sempre disponibili all’interno del market nei vari punti ristoro. DJ set pomeridiani con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget.Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.Domenica 3 dicembredalle 10 alle 21Via Privata Giovanni Ventura, 14 – MilanoIngresso Libero(notizia segnalata da