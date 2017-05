East Market diventa Garage, il tempio del vintage milanese apre al mondo dei motori

MILANO 06 MAGGIO - Novità in casa East Market, il mercatino vintage più amato dai milanesi.

Domenica 7 maggio, infatti, sarà inaugurato East Market Garage, il nuovissimo spazio auto e moto vintage dedicato ai privati. Oltre 100 espositori tra auto, moto e accessori potranno esporre, vendere e scambiare centinaia di pezzi unici per appassionati, curiosi e per chi mette i motori davanti a tutto.

Dalle Vespe 50 Special alle Harley Davidson, dalle Fiat 500 ai fuoristrada, decine di modelli dagli Anni '60 agli Anni '80, ma, anche accessori come carburatori, marmitte, cerchi in lega e tutto quello che ogni fanatico dei motori possa desiderare. Oltre all'esposizione e alla vendita, saranno allestite vere e proprie officine a cielo aperto, dove poter lavorare professionalmente tra chiavi inglesi, bulloni e pezzi di ricambio.Tra le attrazioni della giornata ci sarà Casa Lambretta, il team che esporrà decide di modelli del mitico scooter diventato cult, inoltre una squadra di meccanici specializzati saranno a disposizione per riparazioni, customizzazioni e assistenza con pezzi di ricambio originali. Il Museo dello scooter e della Lambretta di Vittorio Tessera, uno dei massimi esperti mondiali del settore, racconterà la storia della fabbrica Innocenti nata proprio a Lambrate anche attraverso materiali e immagini inedite. Scuderia Britannia Milano sarà presente con una selezione di vecchie Land Rover dal 1952 al 1982 e saranno presenti modelli militari, tra cui una Half Ton in costruzione, un pick up con sopra una moto enduro Anni '80, una Minerva dell’esercito belga del 1952 e molto altro. Anvil Motociclette, il team che è stato tra i protagonisti del programma tv di Sky, sarà presente con decine di modelli, accessori e tanti gadget dal mondo delle due ruote.Non solo. Ad accompagnare la speciale manifestazione ci sarà una sezione dedicata ai dischi in vinile, con le colonne sonore di film che hanno reso celebri auto e moto, come per esempio Giorni di Tuono oppure Easy Rider. Poster, gadget e molti altri articoli sempre incentrati sul mito dei motori. East Market, che non ha lasciato nulla al caso, ha anche selezionato i migliori espositori del vestiario che potessero arricchire la manifestazione con capi d'abbigliamento del mondo garage. Non mancheranno così gli stand, dove trovare giacche e guanti di pelle, caschi, occhiali da sole e tutti i capi per guidare nel modo più cool.Sempre aperto anche l'East Market Diner: lo spazio food e beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market. Il Diner propone un'offerta culinaria internazionale: dai ravioli cinesi e giapponesi al vapore ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi ai burger e hot dog più gustosi e il tipico "jerk chicken" jamaicano. Dal pomeriggio anche dj set con le musiche dei film cult.Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.Domenica 7 maggiodalle 10 alle 21Via Privata Giovanni Ventura, 14 – MilanoIngresso Libero(notizia segnalata da