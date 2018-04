East Market, domenica 29 aprile la nuova edizione tra vintage e design

MILANO, 23 APRILE - orna domenica 29 aprile a Lambrate la nuova edizione di East Market, il mercatino vintage di Lambrate gratuito, dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. East Market coinvolge espositori e collezionisti provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci.

Gli oggetti più frequenti: abbigliamento e accessori, scarpe e borse, cd e dischi, mobili e complementi d'arredo, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora. Negli oltre 6000 mq espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate divisi tra via Ventura e via Massimiano, dove in quest'ultima sono concentrati gli stand del design e dell'hand made, gli espositori sono i protagonisti: le loro idee, i loro prodotti e la loro passione arricchiscono sempre ogni edizione con nuove sorprese. East Market è diventato must per i milanesi e non solo. Ispirandosi ai mercati dell’East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi idee e oggetti stravaganti.La prossima edizione vede tra i consueti 250 espositori attentamente selezionati da tutta Italia: Silvio Rovati con Drop Out Milano, un attento collezionista che propone una ricca selezione di giocattoli vintage e oggetti di design d'altri tempi. Radio, automobiline, macchine fotografiche dalle forme e dai colori più strani. Rossana Mazza con Retro Aestetica si occupa di oggetti della metà del Secolo, iconografia fatta in Italia e stranezze come toppe, spille e gadget. Cajù Batik un brand tutto italiano specializzato nei cuscini. Forme, colori e tessuti sono assemblati per raccontare storie con materiali 100% biologici.Sempre aperto anche East Market Diner, lo spazio food & beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market che propone un'offerta culinaria internazionale: dai dumpling cinesi e giapponesi al vapore, ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi all'east burger, l'avocado burger e il tipico jerk chicken jamaicano. Birra, bibite e dolci sempre disponibili all’interno del market nei vari punti ristoro. DJ set pomeridiani con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato e ancora East Market Shop, il corner dove è possibile acquistare il merchandise ufficiale di East Market tra magliette, tazze e gadget. Videogame area, vinyl area e molto altro.Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.Domenica 29 apriledalle 10 alle 21Via Privata Giovanni Ventura, 14 – MilanoIngresso LiberoInfoline 3920430853(notizia segnalata da