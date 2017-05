East Market, tra vintage e design al via l\'appuntamento di maggio

MILANO 16 MAGGIO - Anche a maggio torna East Market, il mercatino milanese dedicato ai privati dove tutti possono vendere, comprare e scambiare. Oltre 250 espositori con migliaia di articoli nuovi e usati tra vintage, artigianato, collezionismo, modernariato, design e pulci negli oltre 6000 mq espositivi dell'ex fabbrica di Lambrate. Espositori e collezioni provenienti da tutta Italia, sempre scrupolosamente selezionati dallo staff di East Market, sono il vero motore del mercatino. Le loro idee, i loro prodotti e la loro passione arricchiscono ogni edizione sempre con nuove sorprese.

Tra le presenze di questo mese l'illustratore Loris Dogana alias Doctor Sunda porterà una selezione di dipinti, disegni e artwork dalla sua ampia produzione. Spazio Industriale Vintage Design dal 1981 si occupa di arredamento vintage e industrial design e sarà presente con numerosi oggi tra mobili, sedute e complementi d'arredo. Grazia Ferrari e le sue celebri fasce per capelli, diventate un cult per i giovani più attenti alle mode, molto amate anche da cantanti e star della tv.I protagonisti di East Market sono sempre gli espositori con le loro idee, i loro multiformi articoli tra abbigliamento usato, vinili, arredamento, raccolte private, handmade, sneakers, accessori e molto altro. East Market è diventato must per i milanesi e non solo. Ispirandosi ai mercati dell'East London, si propone come un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica. East Market può vantare un fedele seguito di pubblico e di espositori. Migliaia di persone si danno appuntamento a Lambrate, animando il quartiere e rivitalizzando anche gli esercizi commerciali, che posso beneficiare di un così vasto raggruppamento di ragazzi, famiglie e di venditori.East Market è sempre a ingresso è libero e nel pomeriggio è previsto anche un DJ set con le migliori selezioni del momento. Sempre a disposizione del pubblico anche il Braid Bar, uno speciale corner dedicato al look, dove sarà possibile farsi acconciare con le mitiche treccine hip hop cult assoluto degli Anni '90. Area game, area vinili e molto altro ancora. Sempre aperto anche l'East Market Diner: il nuovo spazio food e beverage interno firmato e gestito dallo staff di East Market. Il Diner propone un'offerta culinaria internazionale: dai ravioli cinesi e giapponesi al vapore ai tacos di pollo, dall'hawaiian sashimi ai burger e hot dog più gustosi e il tipico "jerk chicken" jamaicano.Tutte le informazioni e le novità sono su facebook.com/eastmarketmilano, eastmarketmilano.com e instagram.com/eastmarketmilano/.Domenica 21 maggiodalle 10 alle 21Via Privata Giovanni Ventura, 14 – MilanoIngresso Libero(notizia segnalata da