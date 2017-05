Eccellenze Agricole e Gastronomiche in mostra al MAV di Ercolano

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 17 MAGGIO - Il MAV, Museo Archeologico Virtuale di Ercolano in collaborazione con la Cooperativa Giancarlo Siani, in occasione della Festa dei Musei 2017, organizza la prima edizione dell’”Esposizione di produttori dell’area vesuviana” all’interno del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano.

Un’esposizione di eccellenze locali che si terrà il 20 maggio dalle 18.00 alle 23.00 e il 21 maggio dalle 9.30 alle 13.00 in via IV Novembre, 44 ad Ercolano nella Space Gallery del MAV- ingresso gratuito.

Il Vesuvio è uno tra i vulcani più affascinanti del mondo, nonostante la sua forza distruttrice, qui l'uomo è ritornato attratto dalla straordinaria fertilità dei luoghi, caratteristica legata all'attività eruttiva del vulcano.

Per secoli l'agricoltura vesuviana è stata tra le più varie d'Italia, grazie a produzioni con caratteristiche organolettiche uniche, così in occasione della Festa dei Musei 2017, il MAV - Museo Archeologico Virtuale- luogo in cui la storia si fonde con l'innovazione, ospiterà piccole aziende, che producono eccellenze enogastronomiche locali ottenute nel pieno rispetto della legalità, dell'ecosistema e dei consumatori. Imprese grazie alle quali oggi l'agricoltura vesuviana resiste.

Per le giornate di sabato 20 e domenica 21 sono previste inoltre, attività ludico-didattiche dedicate a ragazzi, bambini e genitori, come il laboratorio “L’arte Mosaico” che si terrà sabato 20 alle ore 11.00 al costo di 5 euro e il laboratorio “L’archeologo alla scoperta” che si terrà domenica mattina alle ore 11.00 al costo di 3 euro.

Per i bambini che parteciperanno ai laboratori è incluso l’ingresso gratuito al sito e la visita guidata agli scavi archeologici di Ercolano dedicata ai mosaici della città antica.

Per prendere parte ai laboratori è necessaria la prenotazione all’indirizzo prenotazioni@museomav.it.

Sabato 20 l'ingresso al Mav è previsto fino alle ore 23 con un ticket di 1 euro. ( ultimo ingresso alle 22.15)

Di seguito l’elenco dei prodotti – produttori, che parteciperanno all’iniziativa e il programma dettagliato dell’iniziativa.

Pomodori e Miele- coop Giancarlo Siani - Ercolano

Pane e prodotti da forno - Forno di Sofia Ercolano

Albicocche - si alterneranno i produttori del nascente presidio dell’ albicocca del Vesuvio di Slow Food . ( az. Romano, az. Terre di spartacus) Somma Vesuviana-Ottaviano

Dolci- Generoso - Ercolano

Pasta - Il Mulino di Gragnano - Agerola

Formaggi e latticini- Francesco Savoia- Roccabascerana

Frutta, ortaggi, liquori - Orto di Carmela - Castellammare

Vino: Sorrentino Vini - Boscoreale

Legumi- Fagioli - Azienda Michele Ferrante - Controne

Birra Artigianale- Comunità Dernier - Ercolano

Caffè: Feel Coffee – Teverola

Programma Festa dei Musei 2017/ Musei in Context Museo MAV

Sabato 20 Maggio

In collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano

Il Patrimonio per i bambini

Attività di laboratorio

Ore 10.00 e ore 12.00

Laboratori didattici per bambini, ragazzi e genitori

“L’arte del mosaico”



per i partecipanti ai laboratori è prevista una visita guidata agli scavi archeologici di Ercolano dedicata ai mosaici. Ingresso gratuito al sito per i minori di anni 18; altre categorie: tariffa ordinaria.

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@museomav.it

Informazioni al 081-7776843

Durata: 2 ore - Costo 5 €

Notte dei Musei

Apertura straordinaria serale (fino alle 23.00 con ultimo ingresso alle 22.15)

Ingresso con ticket a 1 € (solo il percorso museale)

dalle 18:00 alle 23:00 Mostra dei produttori dell’area vesuviana. Le eccellenze agricole e gastronomiche del territorio.

(Space gallery Museo MAV)

fino alle ore 23.00

ingresso gratuito

Domenica 21 maggio

Apertura museo ore 9.00/17,30 (ultimo ingresso biglietto regolare)

Dalle 9:30 alle 13.00 Mostra dei produttori dell’area vesuviana. Le eccellenze agricole e gastronomiche del territorio.

(Space Gallery Museo MAV)

ingresso gratuito

Attività di laboratorio

Ore 11.00e ore 12.00

Laboratori didattici per bambini, ragazzi e genitori

“L’archeologo alla scoperta”

Prenotazione obbligatoria: prenotazioni@museomav.it

Informazioni al 081-7776843

Durata : 1 ora - Costo 3 €

Comunicato stampa

Nicoletta De Vita