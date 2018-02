Ecco il palinsesto di Fidaf Tv

Con il Campionato di Prima Divisione alle porte, pronto il palinsesto di Fidaf TV, che andrà arricchendosi di contenuti nelle prossime settimane.

Undici settimane, 18 partite già confermate, tra le quali anche l’atteso derby bolognese di Seconda Divisione tra Braves e Warriors: Edizioni Sideline ha messo a punto il palinsesto di FIDAF TV alla vigilia dell’avvio del Campionato di Prima Divisione, un palinsesto destinato ad arricchirsi nelle prossime settimane con contenuti esclusivi. “Io non voglio limitarmi allo streaming”, ha dichiarato Leonardo Lombardi, responsabile del progetto affidato ad Edizioni Sideline, “voglio trasmettere football. E questo significa dirette, ma anche differite, programmi dedicati, animazioni e contenuti che tengano alta l’attenzione del pubblico e, possibilmente, ne attraggano di nuovo. L’obiettivo è creare un prodotto, una vera Web TV totalmente dedicata al football made in Italy, con un occhio alle esigenze di possibili investitori”.

Si comincerà il prossimo weekend, con la diretta streaming di Dolphins vs Seamen e di Ducks vs Giants. Questo il link del canale YouTube al quale iscriversi pe fruire, gratuitamente, di tutti i contenuti della TV federale: https://www.youtube.com/channel/UCnYE3T27BM2I3Swywm1hpKA



Vi ricordiamo, inoltre, che il canale è associato ad una pagina Facebook, dove sarà possibile scoprire tutte le novità del palinsesto e godere di contenuti speciali:

https://www.facebook.com/fidaftv/

Per chi non può recarsi allo stadio, ma anche per quelli a cui una partita alla settimana non basta proprio: FIDAF TV punta a soddisfare la “fame” di football di tutti gli appassionati, italiani e non, puntando i propri riflettori sui talenti di casa nostra ma anche sulla storia di questo sport, attraverso immagini inedite e i racconti dei protagonisti.