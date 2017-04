Ecco il programma della "Catanzaro sotterranea" del San Giovanni dal 28 aprile all'1 maggio

Conto alla rovescia verso l’inaugurazione delle gallerie del San Giovanni / dal 28 aprile all’1 maggio visite guidate, spettacoli di sbandieratori e spade di fuoco, percorsi enogastronomici allieteranno il percorso lungo l’isola pedonale su corso Mazzini

CATANZARO, 26 APRILE - E’ iniziato il conto alla rovescia verso l’inaugurazione delle gallerie del San Giovanni che torneranno alla luce completati i lavori di recupero e di riqualificazione a cura dell’amministrazione comunale. Venerdì 28 aprile, alle ore 17, ingresso lato corso Mazzini, sarà aperto il percorso della Catanzaro sotterranea con un ricco programma di iniziative che si protrarrà per quattro giorni fino al primo maggio.

Il pubblico sarà accompagnato alla riscoperta delle gallerie dalle visite tematiche promosse dall'associazione Guide Turistiche Calabresi e che si svolgeranno tutti i giorni, dal 28 aprile all’1 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22 (nella giornata inaugurale solo nella fascia pomeridiana). Per rendere il tour più agevole e godibile l’ingresso sarà consentito a gruppi di 30 persone per volta con una offerta libera che sarà devoluta alla stessa associazione. Ad aprire la giornata inaugurale sarà lo spettacolo degli sbandieratori e delle spade di fuoco, a cura del Gruppo Storico Città di Catanzaro. A caratterizzare il programma di eventi sarà anche il percorso enogastronomico, promosso in collaborazione con Coldiretti Calabria, che offrirà una vetrina gustosa e suggestiva alle migliori eccellenze produttive del territorio. Appendice speciale venerdì 5 maggio, alle ore 19, con il concerto di Antonio Pascuzzo Quartet: “La luce in fondo al tunnel”. Sarà, quindi, un fine settimana da vivere intensamente nel cuore del centro storico e all’insegna dell’aggregazione grazie ai tanti eventi che allieteranno l’isola pedonale su Corso Mazzini.I lavori di riqualificazione delle gallerie del San Giovanni hanno restituito alla città un sito che, considerando l'alta valenza storico, artistica e culturale, assume un ruolo strategico per il rilancio del centro storico. Le Gallerie del San Giovanni, sorte sui resti del Castello Normanno (1070 circa), hanno subito nel corso dei secoli destinazioni d’uso differenti, prima come ospedale, intorno al XVI sec., grazie alla congregazione dei Bianchi di Santa Croce, poi come convento dai Padri Teresiani, intorno alla metà del XVII sec., per divenire successivamente sede degli uffici del genio militare e, infine, del carcere. I camminamenti sotterranei, misteriosi e trasudanti un passato a molti ancora sconosciuto, riportati in parte alla luce, dovevano non solo consentire in passato alla Signoria un collegamento agevole con l’altro momento del potere, quello religioso, ma anche permettere l’agevole spostamento di soldati in caso di attacco o di fuga. I principali interventi realizzati hanno riguardato la riqualificazione di parte delle gallerie e dei contigui locali sotterranei prospicienti Corso Mazzini, mediante interventi specifici di recupero e risanamento, rifacimento delle pavimentazioni, allestimento di spazi ed ambienti con arredi specifici, predisposizione di impianti elettrico e di illuminazione, antincendio, fonodiffusione, tv a circuito chiuso, rete wi-fi, schermi al plasma e punti informativi

PROGRAMMA INAUGURAZIONE GALLERIE DEL SAN GIOVANNI



VENERDI' 28 APRILE

Ore 17 Inaugurazione Gallerie

Apertura con lo spettacolo degli sbandieratori e delle spade di fuoco a cura del Gruppo Storico Città di Catanzaro

Dalle ore 17 alle ore 22 Percorso enogastronomico a cura di Coldiretti

Dalle ore 17 alle ore 22 Visite guidate delle Galleria del San Giovanni a cura dell'associazione delle Guide Turistiche della Calabria



SABATO 29 APRILE

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 Percorso enogastronomico a cura di Coldiretti

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 Visite guidate delle Gallerie del San Giovanni a cura dell'associazione delle Guide Turistiche della Calabria

Ore 18 Sala Cenacolo I.T.I.S. “E. Scalfaro”

Proiezione del documentario “Segreti Passaggi” di Giuseppe Racchetta.

Ore 20 Duello spade di fuoco a cura del Gruppo Storico Città di Catanzaro



DOMENICA 30 APRILE

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 Percorso enogastronomico a cura di Coldiretti

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 Visite guidate delle Gallerie del San Giovanni a cura dell'associazione delle Guide Turistiche della Calabria

Ore 20 Duello spade di fuoco a cura del Gruppo Storico Città di Catanzaro



LUNEDI' 01 MAGGIO

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 22 Percorso enogastronomico a cura di Coldiretti

Dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 17 alle ore 20 Visite guidate delle Gallerie del San Giovanni a cura dell'associazione delle Guide Turistiche della Calabria

Ore 20 Chiusura con lo spettacolo degli sbandieratori a cura del Gruppo Storico Città di Catanzaro



VENERDI' 05 MAGGIO

Ore 19 Concerto

Antonio Pascuzzo Quartet - “La luce in fondo al tunnel”