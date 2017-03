Ecco l\'atteso concerto di - Jax e Fedez del 3 aprile al Palacalafiore, unico in Calabria [Foto]

Anticipati i lavori dell’imponente allestimento per l’atteso concerto di j-ax e fedez del 3 aprile al Palacalafiore, unico in Calabria

REGGIO CALABRIA, 25 MARZO - L’anticipazione della partita di basket tra la Viola Reggio Calabria e il Latina a sabato 1 aprile ore 20.30, prima prevista per domenica 2 aprile alle ore 18.00, è stata accolta con soddisfazione dal promoter Ruggero Pegna che, da settimane, ne aveva fatto richiesta alla società e all’Ufficio Sport del Comune, per poter iniziare l’allestimento dell’atteso concerto di J-Ax e Fedez di lunedì 3 aprile già dal mattino di domenica.

“Qualora la partita non fosse stata anticipata – ha affermato Pegna - avremmo dovuto lavorare di notte, con turni di operai quadruplicati e orari incalzanti, per completare tutto l’imponente allestimento per l’inizio del concerto. In questo modo – continua il promoter – il piano dei lavori potrà essere distribuito in modo più normale, a garanzia innanzitutto della sicurezza di operai e tecnici.



Anche se lo spostamento, probabilmente, è stato prodotto dalla coincidenza con la partita della Reggina, ringrazio comunque il dottor Latella, delegato comunale allo Sport, per aver inoltrato la mia richiesta alla società, nonché i vertici della stessa Viola che, per voce del dottor Gaetano Condello, hanno compreso le difficoltà organizzative e la tempistica necessaria per montare il grande palcoscenico di questo evento, corredato da impianti, schermi ed apparati tecnologici molto complessi. Oltre al grazie, invio anche i migliori auguri per l’importante risultato di questa partita. Sport, spettacolo e cultura sono tra i fattori di qualità e migliore vivibilità di una città e, pertanto, mi auguro che entrambi gli eventi abbiano una strepitosa cornice di pubblico.”.



Ben otto autoarticolati trasporteranno le strutture e gli impianti di questo concerto, tra i tour più spettacolari del 2017, con unica tappa in Calabria proprio al Palacalafiore. Un concerto travolgente e pieno di energia, corredato da una piramide di schermi, effetti speciali e pirotecnici, un grandioso impianto luci e molte sorprese. Una lunga pedana porterà i due artisti in mezzo al pubblico.



“E’ un concerto imperdibile, al di là dei gusti di ciascuno – dice l’organizzatore – anche per la sua spettacolarità e il clima di grande festa che si creerà nel palasport. E’ un evento organizzativamente eccezionale, per il quale i fan di tutta la regione sono in fermento da mesi!”.



Poi, l’ultimo pensiero il promoter lametino, che da oltre trent’anni si batte per la promozione dei grandi eventi in Calabria, lo rivolge al Comune: “Ringrazio il sindaco Falcomatà per aver realizzato necessari lavori di adeguamento al palasport e per aver redatto e approvato un nuovo regolamento per lo svolgimento di eventi musicali, che facilita il nostro lavoro e incentiva questi eventi, promuovendo cultura, musica e, allo stesso tempo, l’intera Città. Insieme a lui, ringrazio la dottoressa Nardi, che aveva recepito le richieste dei promoter e il dottor Giovanni Latella, che ha portato a termine il percorso amministrativo insieme a tutta la giunta. E’ un traguardo che garantirà grandi eventi a Reggio e alla Calabria, a totale onere e rischio di chi fa impresa e, quindi, senza che essi gravino sulle casse comunali.”.



