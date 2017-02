Ecco la 2^ Prova di Coppa Sicilia FIDS Al Teatro "Margherita" di Caltanissetta (Foto)

CALTANISSETTA, 12 FEBBRAIO - A Caltanissetta nel cuore della Sicilia la Danza sportiva del Comitato regionale FIDS, ha trovato ospitalità nella meravigliosa location del teatro lirico "Regina Margherita", le competizioni sono iniziate in perfetto orario con le Danze Country e la prima parte si è conclusa alle 13.30.

Ecco i vincitori nelle Danze Country Show Dance gruppo open: Broken Heels, Classe B società A.s.D. Sicily Life, CT – Wanna Love, Classe B società A.s.D. Sicily Country Life, CT – Wild Night, Classe C3 società A.s.D. Sicily Country Life, CT – Be the Lake, Classe C2 società A.s.D. Sicily Country Life, CT e Don’t Hate Me, Classe C1 società A.s.D. Sicily Country Life, CT.

Line Dance solo femminile: Grazia Calabretta, Classe C1 società Elianto, CT – Tiziana Landro, Classe C1 società A.s.D. Sicily Country Life, CT – Paola Patanè, Classe C2 società Elianto, CT – Daria Rapisarda, Classe C2 Royal Country Sicily CT – Miranda Ester Rosa Grasso, Classe C3 società Elianto, CT – Raffaella Miano, Classe C3 Royal Country Sicily CT – Serena Bonanno, Classe C3 Royal Country Sicily CT e Federica Maria Molinaro, Classe C3 Royal Country Sicily CT.Nel pomeriggio sono iniziate le gare delle Danze Accademiche, che si concluderanno alle ore 19.00, il pubblico ha dimostrato di gradire la particolare location, che ai molti è sembrata raccolta e più vicina al pubblico, rispetto alle gare svolte sul parquet dei palazzetti dello sport. buona l’affluenza di pubblico.Il presidente Giovanni Costantino dopo la conclusione della prima parte, ha dichiarato ai media che lo hanno intervistato: “Sono soddisfatto del primo impatto avuto con una location importante come il Teatro “Regina Margherita” di Caltanissetta, ambiente caldo, con un pubblico raccolto e attento, per la Danza sportiva siciliana questo è il primo appuntamento regionale sportivo e credo anche nazionale che si svolge all’interno di un Teatro lirico, sarà una esperienza da ripetere perché riuscita e a quanto ho visto anche il pubblico e gli Atleti ballerini hanno dimostrato di apprezzare. Il mio ringraziamento va alla squadra del Comitato regionale e al delegato FIDS di Caltanissetta Luigi Ristuccia, che ha curato magistralmente la logistica e i rapporti con le istituzioni e le realtà locali”.Le gare sono state dirette dal team giudicante composto da: Rossano Miranda direttore di gara, Fabio Aprile segretario di gara, Dario Testa presentatore, Giovanni Marino alla regia musicale e da nove direttori di gara.L'evento sportivo regionale si svilupperà su tre giornate: la prima di oggi a Caltanissetta, e altre due giornate che si svolgeranno al Palaghiaccio di Catania nel terzo weekend del mese, 18 e 19 febbraio, prevedono lo svolgimento delle seguenti Danze: Olimpiche, Coreografiche, Street Dance e Caraibiche.