Ecco la 69^ edizione dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (CaSTA) (Foto)

Lo spettacolo dei CaSTA torna in Alto Adige La 69^ edizione dei Campionati Sciistici delle Truppe Alpine (CaSTA) si svolgerà dal 13 al 19 marzo in Val Pusteria

BOLZANO, 10 FEBBRAIO . Salutati Sestriere e il Piemonte che l’hanno ospitata lo scorso inverno, la manifestazione sportivo militare organizzata dal Comando Truppe Alpine dell’Esercito – giunta alla 69^ edizione e divenuta negli anni un sempre più importante momento di confronto internazionale tra i soldati dei Paesi alleati ed amici dell’Italia – nel 2017 torna in Alto Adige, sulle piste da sci dell’Alta Val Pusteria.

Capaci di evolversi e di proporre appassionanti novità, pur mantenendo inalterato lo spirito originario di sana e leale competizione sportiva, l’edizione di quest’anno dei Campionati si presenterà con un calendario di eventi ancora più ricco e coinvolgente, che vedrà affiancare alle consuete gare sciistiche ed alla partecipazione di numerose rappresentative estere anche numerose attività concomitanti, tra cui una partita di Para Ice Hockey e le finali maschili e femminili delle discipline tecniche della Coppa Europa di sci alpino.



La conferenza stampa di presentazione dei 69^ Campionati Sciistici delle Truppe Alpine si svolgerà al Palazzo Alti Comandi di Bolzano, sede del Comando Truppe Alpine (piazza IV novembre, 6) il prossimo 21 febbraio, con inizio ore 10.30.

Foto:

- le Bandiere dei Paesi partecipanti ai CaSTA 2016;

- fiaccolata notturna;

- gara di scialpinismo;

- gara delle pattuglie;

- gara tra i plotoni.