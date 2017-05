Eco X: sequestro dell\'impianto e verifica presenza di diossina

VELLETRI, 08 MAGGIO – L’impianto “Eco X”, sulla Pontina, nei pressi di Roma, è stato posto sotto sequestro dalla Procura di Velletri.

Tra le disposizioni decretate dalla procura vi è la verifica dell'eventuale presenza di diossina nell’aria, calcolandone i livelli. Lo svolgimento di tali analisi è stato affidato all’Arpa, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Gli esiti delle verifiche, del grado qualitativo di inquinamento dell’aria, nonché, delle concentrazioni di polveri, dovrebbero essere divulgati nella giornata di giovedì.

Intanto, è stato programmato, per venerdì 12 maggio, un vertice in cui si discuterà della situazione dell’impianto. Attualmente, sono in corso gli accertamenti per verificare la regolarità dell’operato dell’azienda rispetto alle autorizzazioni ottenute.

L’incendio è divampato il 5 maggio, intorno alle otto del mattino, all’interno dello stabilimento “Eco X”, azienda di Pomezia che si occupa della lavorazione della plastica ottenuta dai rifiuti. Le fiamme hanno distrutto gran pare del capannone principale ma a rendere la situazione preoccupante è stata la colonna di fumo, scaturita dalla combustione, che si è propagata velocemente nelle aree limitrofe, risultando essere visibile anche dalle zone dei Castelli Romani, Ardea, Anzio, Ostia e Nettuno, suscitando apprensione per gli effetti degli agenti inquinanti su suolo, aria ed acqua.

Immagine da: ilcorrieredellacitta.it

Caterina Apicella