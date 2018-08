Ecosistem Catanzaro, tutto pronto per le Final Eight. Il sostegno di Rocco Aversa alla squadra

CATANZARO 9 AGOSTO - Il progressivo scoccare delle lancette, scandisce il countdown verso le Final Eight del campionato di Serie AON di Beach Soccer: l’Ecosistem Catanzaro, ottenuta la qualificazione con merito, si dirige verso Catania, teatro di una fase finale che si preannuncia agguerrita (dal 10 al 12 agosto). I padroni di casa godranno del favore dei pronostici ma nello sport, si sa, può accadere tutto e il “contrario di tutto”.

A riempire la valigia delle Aquile, umiltà, spirito di sacrificio e unione, le peculiarità che hanno contraddistinto il percorso fin dall’alba di questa stagione, a cominciare dalla strepitosa tappa di Cagliari, a giugno. Da lì, una serie di successi intervallata da qualche inciampo; sensazioni intense, che accompagneranno i giallorossi fino all’appuntamento più importante, quando arriveranno non più da rivelazione del torneo, ma da vera “big”, che ha impressionato le altre concorrenti. Ad attendere il Catanzaro ai Quarti di Finale, venerdì, la Lazio (giunta seconda nel girone A), in una sfida che non si annuncia proibitiva, così come sarebbe stato qualche mese fa: il Catanzaro ha piena coscienza dei propri mezzi, avvalorati dall’ardore messo in campo nelle precedenti partite.Prima di partire per la Sicilia, la squadra ha ricevuto la visita di Rocco Aversa, patron di Ecosistem, il quale preferisce definirsi amico della società e dei giocatori (con cui si è intrattenuto anche per un divertente “foot-volley”), alla luce dell’innato rapporto di stima e affetto che lo lega alla famiglia Procopio. <>, dice Aversa, che ha tenuto a colloquio tutti i ragazzi (staff compreso), ringraziandoli uno ad uno per aver centrato l’obiettivo delle qualificazioni.Per una società che ha lavorato instancabilmente, come quella di Pino Procopio, le Final Eight sono perfettamente in linea con le ambizioni ecco perché, a questo punto, pur mantenendo un “profilo basso”, è opportuno puntare a giocarsela senza molte aspettative e pressioni: essere arrivata tra le prime otto, sancisce il valore di un’Ecosistem considerata tra le migliori compagini del torneo, perciò chiunque dovrà fare attenzione alla fame di vittoria di Staffa e soci.Un club apprezzato, tra l’altro, proprio per aver conferito lustro al territorio, avvalendosi unicamente di talenti autoctoni, prodotti delle società del luogo: < >. Insomma, un occhio al presente (con uno scudetto da assegnare) ed uno sguardo lungimirante al futuro, a ciò che sarà: < >.