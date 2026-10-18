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Ecuador, crocifisso cade durante la messa e uccide il parroco a Guayaquil

Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari è stato colpito mentre celebrava nella chiesa del Perpetuo Soccorso. La funzione era trasmessa sui social, ancora da chiarire le cause del distacco

Una celebrazione religiosa si è trasformata in tragedia a Guayaquil, in Ecuador, dove padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari è morto dopo essere stato colpito da un crocifisso caduto dalla parete dietro l’altare. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato 17 ottobre 2026, nella chiesa di Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, durante la messa quotidiana.

La funzione veniva trasmessa in diretta sui social. Il momento della caduta è stato quindi ripreso dalla telecamera utilizzata per consentire ai fedeli di seguire la celebrazione a distanza. noticiasdealava.eus

Il crocifisso si è staccato dalla parete dietro l’altare

Secondo le ricostruzioni disponibili, il sacerdote stava celebrando quando la croce in legno con la figura di Cristo si è staccata improvvisamente, colpendolo. La caduta è avvenuta in pochi istanti, davanti ai fedeli presenti in chiesa e alle persone collegate alla trasmissione.

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Le immagini documentano l’accaduto, ma non permettono da sole di stabilire che cosa abbia provocato il cedimento. Al momento non sono state rese note informazioni sufficienti sulle condizioni della struttura o sul sistema con cui il crocifisso era fissato alla parete. t13.cl

Chi era padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Padre Patricio Alfredo Sánchez Molinari era il parroco della chiesa del Perpetuo Soccorso e apparteneva alla Congregazione del Santissimo Redentore, i cui membri sono conosciuti come redentoristi.

Il suo ministero era legato alla comunità della parrocchia, inserita nella Vicaría Centro dell’Arcidiocesi di Guayaquil. Dopo la notizia della morte, sui social sono comparsi messaggi di cordoglio e vicinanza alla comunità religiosa. noticiasdealava.eus

Il cordoglio dell’Arcidiocesi di Guayaquil

L’Arcidiocesi di Guayaquil ha confermato il decesso del parroco attraverso un messaggio pubblico, invitando alla preghiera per il sacerdote ed esprimendo vicinanza ai familiari, agli amici e alla famiglia redentorista.

Il comunicato, firmato dal cardinale Luis Gerardo Cabrera Herrera, ricorda il servizio svolto da padre Sánchez Molinari nella parrocchia. Non fornisce però dettagli sulle circostanze cliniche del decesso né precisa se la morte sia stata immediata o successiva ai soccorsi. INFOVATICANA

Restano da chiarire le cause della caduta

Il principale punto ancora da accertare riguarda il distacco del crocifisso dalla parete. Le informazioni disponibili non consentono di attribuire l’accaduto a problemi di manutenzione, difetti dei supporti o altre cause specifiche.

Per ricostruire con precisione la dinamica sarà necessario conoscere gli eventuali riscontri tecnici. La conferma della morte del sacerdote va quindi distinta dagli aspetti dell’incidente sui quali non sono ancora stati diffusi chiarimenti ufficiali. t13.cl