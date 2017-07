Edoardo Leo, l\'amato attore torna al MGFF di Catanzaro

CATANZARO, 25 LUGLIO 2017 - Che Edoardo Leo sia legatissimo al Magna Graecia Film Festival non è un mistero. L’attore, nonché sceneggiatore e regista romano, grande talento del cinema italiano, è stato, infatti, proprio lanciato dalla kermesse cinematografica targata Gianvito Casadonte, nota per aver portato fortuna a tanti personaggi.



L’artista sarà presente nella serata inaugurale della manifestazione per la proiezione del film “Smetto quando voglio – Master Class”, del regista Sydney Sibilia, in concorso alla XIV edizione del MGFF. L’opera ha ottenuto 3 candidature ai Nastri d’Argento. In Italia al Box Office ha incassato nelle prime 3 settimane di programmazione 3,3 milioni di euro e 1,2 milioni di euro nel primo weekend.

Richiestissimo, ha girato tantissimi film per il cinema e la televisione, tutti di grande successo, Edoardo Leo arriverà in Calabria insieme a Sydney e altri componenti del cast. Si prevede un’apertura col botto per il Magna Graecia Film Festival.