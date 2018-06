Effetto dazi: borse europee in calo

MILANO 19 GIUGNO - Il Presidente americano, Donald Trump, ha parlato della possibilità di introdurre nuovi dazi del 10% su altri prodotti Made in China per un valore totale di 200 miliardi di dollari che “entreranno in vigore se la Cina si rifiuterà ancora di cambiare le sue pratiche commerciali sleali e anche se insisterà nel varo di nuove tariffe come recentemente annunciato". Secondo Trump "Le ultime azioni della Cina indicano chiaramente la sua determinazione di svantaggiare in maniera permanente e ingiusta gli Stati Uniti, un fatto riflesso nel nostro enorme squilibrio commerciale. Questo è inaccettabile".

La Cina parla definisce tutto ciò un “ricatto” e promette “forti contromisure” nel caso in cui i dazi fossero veramente applicati.

I Il timore di una guerra commerciale Usa-Cina non ha ripercussioni negative solo in Cina, dove Shanghai chiude a -3,78% e Shenzen a -5,77%, ma anche in Europa.

Le borse europee infatti cominciano in rosso la giornata: l’indice Cac 40 di Parigi perde l’1,15%, il Dax di Francoforte l'1,46%, il Ftse di Londra l'1,05%.

Negativa anche Piazza Affari con il Ftse Mib che cede l' 1,41%, assestandosi sui 21.793 punti. I titoli con pretazioni peggiori sono Prysmian (-3,03%), St (-3,16%) e Cnh (-2,63%). In rosso anche Saipem (-2,12%), Azimut (-1,99%), Ferrari (-2,08%), Moncler (-2,12%) e, tra le banche, Mps (-1,96%). Lo spread tra btp e bund sale a 222 punti base e il rendimento del decennale italiano al 2,58%.

Fonte immagine: lettera43.it

Fabio Di Paolo