Effetto M5S, a Bari e Palermo Caf presi d'assalto: "Dateci i moduli per il reddito di cittadinanza"

BARI, 9 MARZO - "Ha vinto il Movimento 5 Stelle, adesso dateci i moduli per il reddito di cittadinanza". Nelle ultime ore i Caf di Bari e Palermo sono presi d'assalto: numerose persone hanno chiesto informazioni sulla modulistica per accedere al reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia della campagna elettorale del Movimento.

A Bari, nel job center di Porta Futuro, in tre giorni sono arrivate una cinquantina di richieste. A Palermo, al Caf Asia di Piazza Marina, si sono presentati invece una decina di cittadini. La risposta degli operatori dei Caf è stata la medesima: al momento non esiste nessun provvedimento che codifica lo strumento del reddito di cittadinanza.

I 5 Stelle, intanto, smorzano i toni e parlano di "mistificazione della realtà". Gli esponenti del Movimento in Puglia fanno sapere, tra l'altro, che il direttore di Porta Futuro, Franco Lacarra, è il fratello del neoeletto deputato PD Marco Lacarra. Porta Futuro, però, ribadisce: "Alcuni cittadini sono passati dal nostro sportello per chiederci informazioni e approfondimenti su questo tema. Tutto ciò è comunque normale, succede ogni volta che vengono divulgate notizie rilevanti per le politiche del lavoro e per la vita dei cittadini".

Claudio Canzone

Fonte foto: it.blastingnews.com