Effettuava visite specialistiche senza emettere fatture, segnalato un medico dell\'ospedale di Locri

LOCRI, 9 MARZO 2017- I militari della Guardia di Finanza hanno segnalato un medico dell'ospedale di Locri, in provincia di Reggio Calabria, che avrebbe effettuato visite specialistiche senza emettere ricevute fiscali.

Il professionista era autorizzato dall'Asp di Reggio Calabria a esercitare l'attività libero-professionale in regime di "intramoenia allargata" presso studi privati al di fuori delle mura ospedaliere, a seguito della stipula di un regolare contratto di opzione.

I finanzieri hanno contestato al professionista un guadagno di oltre 600 mila euro percepito illecitamente tra compensi in nero, quota di denaro non versata all'Asp provinciale e somme stipendiali non spettanti.

L'attività investigativa è iniziata a seguito di una segnalazione pervenuta al 117, in cui si denunciava che il medico, solitamente, non emetteva la ricevuta fiscale per i pagamenti delle visite che effettuava. La Procura di Locri ha disposto una perquisizione che ha portato ad acquisire documentazione utile sull'attività professionale del medico e che avrebbe consentito la totale ricostruzione delle prestazioni professionali eseguite nei confronti di una moltitudine di pazienti per le quali il professionista avrebbe omesso il rilascio delle previste ricevute.

I finanzieri del Gruppo Locri hanno segnalato la vicenda alla locale Procura per le ipotesi di reato di peculato e truffa. Dopo aver verificato la posizione fiscale del professionista, i militari hanno anche informato la Procura Regionale della Corte dei Conti per il correlato danno erariale.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it