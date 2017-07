Egitto, attacco a Hurghada: uccise due turiste straniere, ferite altre quattro persone

URGHADA (EGITTO), 14 LUGLIO - Due turiste straniere uccise e altre quattro donne ferite: è il primo bilancio di un attacco a colpi di coltello avvenuto a Hurghada, località balneare sul Mar Rosso. Lo ha riferito la polizia locale. Le vittime sarebbero state accoltellate in maniera efferata sul viso, sui piedi e al collo e, sebbene la notizia della morte delle due turiste non sia stata comunicata ufficialmente dal ministero degli Interni, essa è trapelata da fonti di polizia e dei servizi di sicurezza.

Sconosciuto, per ora, il motivo dell'attacco: il ministro degli Interni egiziano ha riferito che le vittime sono turiste di nazionalità diverse, non ancora rese note. Le donne ferite sono state ricoverate in ospedale, mentre l'aggressore è stato arrestato e interrogato. Dai primi risultati dell'indagine, sembra che l'uomo si sia infiltrato nella spiaggia privata dell'albergo, passando da una spiaggia pubblica vicina.

L'attentato è avvenuto a poche ore dalla morte di cinque poliziotti, uccisi al Cairo da sospetti militanti islamisti. L'attacco non è stato rivendicato, ma le forze di sicurezza egiziane hanno avuto diversi scontri con affiliati dello Stato Islamico nell'area del Sinai e in altre parti del Paese.

Claudio Canzone

Fonte foto: repubblica.it