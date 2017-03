El Salvador, guerra tra gang: 30 morti in un giorno

SAN SALVADOR, 17 MARZO - Ventiquattro ore di brutalità ed omicidi ad El Salvador a causa di una guerra tra gang. In un solo giorno sono stati rilevati 30 omicidi. Il comandante della polizia nazionale ha riferito che diciassette vittime erano componenti di una gang, di cui nove sarebbero morti durante una sparatoria fra bande rivali nella città di San Martin ed altri sei sarebbero stati uccisi in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine.

Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, El Salvador è uno degli Stati in cui si registrano più omicidi in tutto il mondo, risultando essere una delle nazioni più violente al mondo, soprattutto a causa dell'azione criminale delle “maras” che controllano le città, a cui è attribuita la causa di questi omicidi. Il termine gang viene solitamente impiegato per definire gruppi formati da ragazzi di età compresa tra i dodici ed i ventiquattro anni. Si tratta di gruppi criminali organizzati, radicati nel territorio, coinvolti in attività illecite, quali spaccio di stupefacenti, vandalismo, rapine, riciclaggio di denaro, estorsioni e omicidi.

Quando si parla di organizzazioni che operano in America centrale si utilizza spesso l'espressione pandillas o maras. L’ultimo termine fa riferimento ad un fenomeno di più recente formazione, è l'abbreviazione di marabunta che, in lingua spagnola, può avere due significati: il primo fa riferimento ad alcune specie di formiche migratorie che divorano, nel corso della migrazione, tutto ciò che è presente sul loro percorso. Il secondo significato può essere tradotto in riferimento di una folla priva di ordine. Nessuno studio sulle dinamiche criminali ha però scoperto il reale evento che ha originato astio tra le due gang, che da sempre sono impegnate in reciproche azioni di guerriglia.

La finalità della lotta armata urbana è, invece, certa, dedita al controllo delle attività illecite sul territorio. Le gang locali sono presenti su tutta la regione del Centro America mentre i criminali affiliati alle maras sono presenti anche negli stati americani ma l'ufficio delle Nazioni Unite per la droga ed il crimine reputa che non sia appropriato parlare di gang transnazionali quando ci si riferisce alla maras, in quanto le loro attività, prevalentemente racket e narcotraffico, si concentrano soprattutto sul territorio locale. Secondo quanto riportato nei rapporti delle Nazioni Unite, nel 2011 furono uccise, in media, undici persone al giorno.

immaginer da: news.vice.com

Caterina Apicella