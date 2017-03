Elena Marotta "Anache, sogno rosso sangue"

CENTO (FE) 09 MARZO - Nell’ambito dell’iniziativa “Aperitivo con l’autore”, tra gli eventi collaterali al famoso Carnevale di Cento, gemellato con quello di Rio De Janeiro, sarà ospite la scrittrice Elena Marotta, materana di nascita ed emiliana di adozione, che presenterà a Cento, Piazza del Guercino, Palazzo del Governatore, Sala Zarri l’ultima sua fatica letteraria, il romanzo giallo “Anache, sogno rosso sangue” (Montag Edizioni).

L’evento, con il Patrocinio del Comune di Cento e la organizzazione della stessa Amministrazione e di Manservisi Eventi S.r.l.s.,si svolgerà venerdì 10 marzo alle ore 18.00. Dialogheranno con l’autrice il Prof. Claudio Ricci e lo scrittore Alessio Gallerani. Seguirà alla presentazione un aperitivo con l’autore offerto dal Comune di Cento.

Questa volta a fare da sfondo ad una analisi dei vari sentimenti, filo conduttore delle opere dell’autrice, vi è una Ferrara che attonita rimane testimone silenziosa di efferati delitti commessi da uno spietato serial killer. Il romanzo si apre con la vita di Stefania, una studentessa universitaria fuori sede, che frequenta l’ateneo di Firenze e che coabita con Giovanna.



Quest’ultima prende in prestito i suoi vestiti, i profumi e altri oggetti senza mai restituirli. Un giorno, approfittando dell'assenza di Giovanna, Stefania entra nella camera della ragazza per recuperare le cose e si imbatte in un diario scritto da un ragazzo di nome Joshua. Certa che anche quel diario sia un prestito mai reso, lo legge incuriosita scoprendo orribili storie di sangue accadute a Ferrara. Ma la scoperta più eclatante sarà capire come spesso si giudichi in fretta gli altri, proprio come lei aveva fatto con Giovanna. Solo allora Stefania ruberà qualcosa che, pur volendo, non potrà mai più rendere.