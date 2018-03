Elezioni 2018, affluenza e scrutinio in tempo reale, dati ufficiali

Collegi, sezioni, seggi, schede, voti, candidati e liste delle prime consultazioni svolte con la nuova legge elettorale

ROMA 4 MARZO - A poche ore dall'inizio delle operazioni di voto è on line il sito Eligendo-Politiche e Regionali del 4 marzo 2018, realizzato a cura della direzione centrale dei Servizi elettorali del ministero.

Articolato in 3 sezioni, Affluenza e Risultati, Monitoraggio, Reportistica, il sito è una piattaforma integrata con una nuova veste grafica e una nuova modalità di rappresentazione dei dati su affluenza al voto, scrutini e risultati.



I dati sono pubblicati in diretta in cruscotti organizzati in modo da rappresentare i diversi livelli territoriali in cui è suddivisa l'"arena" della competizione elettorale per Camera, Senato e regioni Lazio e Lombardia, e da rispecchiare il sistema elettorale misto introdotto dal "Rosatellum", la nuova legge elettorale entrata in vigore a fine 2017.



Attraverso Eligendo sarà possibile seguire da domani l'andamento dei dati sull'affluenza e, a partire dalle 23, dopo la chiusura dei seggi elettorali, quello degli scrutini, ma anche consultare materiali e pubblicazioni di interesse.

Nella sezione Reportistica si trovano anche gli open data sulle elezioni precedenti, mentre quelli sulla tornata elettorale politica e regionale 2018 saranno disponibili in pochi giorni dopo la chiusura delle operazioni di scrutinio.



Una Guida alla navigazione, disponibile anche in lingua inglese, aiuta l'utente a orientarsi nel sito e a "leggere" i cruscotti. Raggiungibile dal menù alla sinistra del logo anche l'Archivio storico delle elezioni.



CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE REGIONE PER REGIONE AFFLUENZA E RISULTATI DATI UFFICIALI