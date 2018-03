Elezioni 2018: lunghe file ai seggi a Roma per votare

ROMA, 4 MARZO - In particolare, lunghe code sono segnalate a San Paolo, dove in Via Antonino Pio, sezione 1284, in fila c'erano oltre cinquanta persone. Code anche all'Aurelio, presso la scuola Alfieri, e in via Zabaglia a Testaccio. Sempre nella zona Aurelia, lunghe code sono in corso nella scuola elementare San Francesco.

