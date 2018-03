Elezioni 2018, Salvini: "Vittoria straordinaria, Governo col centrodestra"

MILANO, 5 MARZO – È soddisfatto, Matteo Salvini, quando si presenta nel quartier generale della Lega in via Bellerio, a Milano. “È una vittoria straordinaria, che ci carica di orgoglio, gioia e responsabilità”. Il leader leghista non ha dubbi sul post-voto: “La squadra con cui ragionare e governare è quella di centrodestra”. “Sono uno che mantiene la parola data - aggiunge - e l'impegno preso riguarda la coalizione di centrodestra, che ha vinto e che può governare”.



"Lo vedo come un voto di futuro. Gli italiani hanno premiato il futuro", ha detto Salvini. "Sono e rimarrò populista: chi ascolta il popolo fa il suo dovere. Di 'radical-chic' gli italiani non ne hanno più voglia", ha sottolineato il leghista. Il segretario del partito sovranista ritiene che il voto abbia "punito l'arroganza di Renzi e dei suoi".



Ai giornalisti che ipotizzano un’alleanza con il M5S, Salvini risponde: “No a coalizione strane. No, no no...”. Conclude poi il leader della Lega: “Escludo governi di scopo, a tempo, istituzionali. Non partecipiamo a governi minestrone”.

fonte foto: twitter.com



Danilo De Rosa