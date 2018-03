Elezioni 2018: scrutinio in tempo reale, regione per regione, città per città, diretta live

ROMA 5 MARZO - Elezioni politiche 2018 Scrutinio in tempo reale. Lo spoglio delle schede live su infooggi.it

È il Movimento 5 stelle il vincitore indiscusso delle elezioni politiche 2018 con il 31% dei voti, mentre il centrodestra conquista la posizione di prima coalizione con il 37%. Il verdetto che viene fuori dallo spoglio dei seggi è netto: trionfa il Movimento 5 stelle, ma festeggia anche la Lega, che supera il 17,6% e sorpassa Forza Italia, ferma intorno al 15%. Grande sconfitto è il Partito Democratico, che si attesta intorno al 20%: con queste cifre, non gli basterebbe neanche una 'larga intesa' con Fi per poter dare vita a una maggioranza. A votare, al contrario di quanto sitemeva alla vigilia, sono stati in tanti: l'affluenza definitiva è stata del 73% contro il 75,27% del 2013, quando però si è votato in due giornate.

Abbracci, sorrisi e applausi tra i militanti M5s, per un risultato già definito 'storico', tensione al Nazareno, dove c'è poca voglia di parlare. Per avere dichiarazioni di vincitori e vinti bisogna aspettare qualche ora: sia Luigi Di Maio che Matteo Renzi hanno scelto di vedere i dati finali, prima di commentare. E il segretario Pd sembra vicino a un passo indietro.

Elezioni 2018: Renzi pronto a lasciare, accusa i big del Pd

La situazione, comunque, sembra definita: a un terzo delle sezioni scrutinate alla Camera (22.700 su 61.401), la coalizione di centrodestra è avanti a tutti. Per Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi con l'Italia la parcentuale è del 37,24%, mentre il M5s è a 30,92%. Il centrosinistra si attesta intorno al 24,31%, mentre LeU è al 3,41%.

Ma già dalle proiezioni il quadro è sembrato chiaro: i dati definitivi forniti da Swg per La7 relativi al Senato danno M5s a 32,1%, con un netto distacco rispetto agli avversari: crolla il Partito democratico, che è dato al 19%, mentre la Lega con 17,6% sorpassa Forza Italia (14,6%). Nel centrodestra Fratelli d'Italia arriva al 4,1% e Noi con l'Italia-Ude 1,1%. Nel centrosinistra non riesce a raggiungere la soglia del 3% +Europa (2,4%), ma la delusione più grande riguarda Leu che non supera il 3,2%. Civica popolare Lorenzin 0,5%, Italia Europa insieme 0,7%.

Sempre le proiezioni di La7 per la Camera vedono M5s a 32,1%, Pd a 19,0% e Lega a 17,5%, anche in questo cas avanti a Fi, che si attesta a 14,1%. Fratelli d'Italia ottiene 4,1%, mentre Noi con l'Italia 1,1%. +Europa è a 2,7%, Leu a 3,5% e Civica Popolare 0,5%. Infine Italia Europa insieme 0,6%. Se i dati definitivi dovessero, però, confermare quelli preliminari, nessuna forza politica raggiungerebbe il 40%, soglia indispensabile per formare un governo. E i numeri delle possibili coalizioni del futuro sonu un rebus.



