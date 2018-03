Elezioni 2018: seggi ancora chiusi, Grasso errori inaccettabili

PALERMO, 4 MARZO - A seguito dell’errore nella stampa e nella consegna delle schede elettorali a Palermo in più di 200 sezioni alcuni seggi ancora non sono aperti. I cittadini vengono invitati a tornare più tardi. Il collegio è quello dove il leader di LeU Pietro Grasso è candidato all’uninominale.

“Mi preoccupa - commenta Grasso - che a Palermo alcuni seggi siano ancora chiusi in attesa di ricevere le schede elettorali corrette. Nel giorno più importante di una democrazia, quello delle elezioni, sono ritardi ed errori inaccettabili, che spero non scoraggeranno la partecipazione dei cittadini”.

Alle 7.50 nei seggi della scuola Ignazio Buttitta, in via Cimabue a Palermo, le schede non erano ancora arrivate. Nelle cinque sezioni 163, 61 243, 548, 027A ancora non si vota. A dirlo sono gli scrutatori che si trovano nelle sezioni.