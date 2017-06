Elezioni Amministrative, Renzi: "M5S partito sconfitto, ma non diamo per morto Grillo"

ROMA, 13 GIUGNO - Il segretario del Partito Democratico, Matteo Renzi, nel corso del videoforum di Repubblica fa il punto sui risultati delle amministrative togliendosi un piccolo sassolino nella scarpa: "È evidente che ha perso il M5S, dunque sono loro il partito sconfitto". L'ex Presidente del Consiglio, però, forse spinto a non abbassare la guardia, aggiunge di non dare per morto Grillo. Poi, si lascia andare ad una precisazione, affermando che il

"M5s c'è, esiste".

Utilizza una metafora e fa una proiezione futura degli scenari politici, ma elargisce anche un monito invitando i pentastellati ad una riflessione: "Non so quanta vita abbia ancora davanti, se si guarda a un caso come l'Ukip di Farage. Se ragionano di scie chimiche e danno sempre la colpa agli altri perdono credibilità. Quindi sì, sono in difficoltà ma sono un avversario alle prossime politiche. Ma mi auguro recuperino un po' di lucidità".

Il M5S è fuori dai ballottaggi in tutte le maggiori città al voto per le elezioni amministrative comunali. In quasi tutti i grandi centri il distacco del M5S dai primi due che andranno al ballottaggio - quasi ovunque centrodestra e centrosinistra - è stato notevole.

Già nella giornata di ieri, Beppe Grillo, il leader dei Cinque Stelle, in risposta alle critiche e a chi esultava per la debacle del movimento pentastellato ha ricordato: "Il M5S è stata la forza politica più presente a questa tornata elettorale. Gli altri partiti si sono camuffati, soprattutto il Pd che si è presentato in circa metà dei comuni rispetto al Movimento. I risultati sono indice di una crescita lenta ma inesorabile. Adesso il primo obbiettivo è dare il massimo supporto ai nostri candidati al ballottaggio. A luglio avremo il candidato presidente della regione siciliana, a settembre avremo il candidato premier. Dopo ci saranno le politiche e l'obiettivo è andare al governo". La dichiarazione è stata pubblicata su Facebook e, a chiusura del post, Grillo ha tuonato: "Successi e fallimenti fanno parte della nostra storia. L'importante è non mollare mai”.

Luigi Cacciatori

Immagine da serviziopubblico.it